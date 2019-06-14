Венесуэла ввела в обращение новые банкноты из-за рекордного падения курса местной валюты. ФОТО

Новые денежные знаки введены в обращение с 13 июня, передает БизнесЦензор со ссылкой на Deutsche Welle.

В августе 2018 года в Венесуэле была проведена крупная деноминация национальной валюты, которая в результате лишилась сразу пяти нулей. Так, до сих пор самой крупной купюрой были 500 боливаров.

В настоящий момент минимальный размер оплаты труда в Венесуэле составляет 40 тысяч боливарам. На эту сумму можно купить два килограмма мяса, а 500 боливаров может хватить лишь на одно яйцо, отмечает информагентство AFP.

Напомним, экономический кризис в Венесуэле привел к гигантской инфляции. В 2018 году ее показатель превысил 130 тысяч процентов. По оценкам Международного валютного фонда, в 2018 году инфляция в стране составила 1,37 млн процентов, а в 2019 году - прогнозируется на уровне 10 млн процентов.

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