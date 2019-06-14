МЭА снизило прогноз роста спроса на нефть из-за угроз мировой торговле

Об этом сообщило Международное энергетическое агентство (МЭА), передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

МЭА пересмотрело прогноз роста спроса в 2019 году вниз на 100 тыс. баррелей - до 1,2 млн баррелей в сутки, но ожидает повышения до 1,4 млн баррелей в сутки в 2020 году.

"Основное внимание уделяется спросу на нефть на фоне ослабления экономических настроений. Последствия для спроса на нефть становятся очевидными", - говорится в ежемесячном отчете МЭА.

"Ухудшение торговых перспектив является общей темой для всех регионов", - отмечают в МЭА.

МЭА также связало низкие темпы роста спроса в первой половине года с замедлением в нефтехимической промышленности в Европе, более теплыми, чем обычно, погодными условиями в Северном полушарии и слабым спросом на бензин и дизельное топливо в США.

Рост спроса, вероятно, ускорится до 1,6 млн баррелей в сутки во второй половине года благодаря правительственным мерам для смягчения замедления экономики и устойчивому потреблению в развивающихся странах.

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