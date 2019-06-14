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14.06.19 19:54

Аэропорт Запорожья объявил тендер на ремонт взлетной полосы за 400 миллионов

Коммунальное предприятие "Международный аэропорт Запорожье" объявило тендер на капитальный ремонт аэродромных покрытий ожидаемой стоимостью 402 млн грн.

Аэропорт Запорожья объявил тендер на ремонт взлетной полосы за 400 миллионов

Об этом свидетельствуют данные в системе "Прозорро", передает БизнесЦензор.

Конечным сроком подачи тендерных предложений указано 15 июля, а сам аукцион назначен на 20 августа.

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Как сообщалось, ранее озвучивались планы строительства новой взлетно-посадочной полосы в аэропорту "Запорожье", по предварительным оценкам, ее стоимость может составить 1,3 млрд грн.

В настоящее время в аэропорту "Запорожье" есть грунтовая полоса и основная искусственная взлетно-посадочная полоса с бетонным покрытием, длина которой составляет 2500 метров.

В 2017 и 2018 годах предприятие закрывало основную полосу на несколько недель для проведения ремонта, во время которого рейсы совершались только с грунта самолетами авиакомпании "Мотор Сич". Рейсы других авиаперевозчиков были отменены или перенесены в соседний Днепр.

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