Для независимости Нацкомиссии по тарифам нужны изменения в Конституцию, – Герус

Об этом на брифинге заявил представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Это должно быть урегулировано принятием нового закона о НКРЭКУ, где будут предусмотрены немного другие процедуры назначения. Кроме того, по нашему мнению, должны быть внесены изменения в Конституцию для того, чтобы в ней было предусмотрено существование разных регуляторов, не только энергетических, а также некоторых антикоррупционных органов", – сказал Герус.

По мнению представителя президента, это позволит избежать подобных ситуаций в будущем.

В то же время Герус допустил, что после переформатирования НКРЭКУ в ней могут остаться работать некоторые действующие члены, но будут назначены и новые.

На уточняющий вопрос, касается ли решение Конституционного суда только НКРЭКУ или также Нацкомиссии по ценным бумагам и Нацкомфинуслуг, Герус отметил, что решение касается лишь Нацкомиссии в сфере энергетики.

Как сообщалось, Конституционный суд признал неконституционными ряд положений закона "О Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг".

При этом Суд указал, что признание неконституционными положения закона "О НКРЭКУ" с дня принятия такого решения сделает работу Нацкомиссии невозможной. В связи с этим Конституционный Суд решил отсрочить утрату силы этими положениями до 31 декабря 2019 года для приведения действующего законодательства в соответствие с Конституцией.

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