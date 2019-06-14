"Эпицентр" Герег откроет крупнейший торговый центр в прифронтовой зоне

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение компании, передает БизнесЦензор.

Объект площадью 17,7 тыс. кв. м станет 52 в сети "Эпицентр".

"Несмотря на то, что расстояние до так называемой "линии размежевания" составляет всего 60-70 км, мы решили инвестировать средства в строительство нового ТЦ в Донецкой области и таким образом поддержать развитие восточного региона. Сегодня это крупнейший торговый центр в прифронтовой зоне", – заявил генеральный директор компании "Эпицентр К" Петр Михайлишин.

Он добавил, что в результате открытия объекта в Краматорске более 300 новых рабочих мест.

В компании считают, что открытие ТЦ "Эпицентр" в Краматорске должно стать "определенным якорем для активизации дальнейшего развития цивилизованной розничной торговли в городе, а также в близлежащих населенных пунктах – Славянске, Константиновке, Дружковке, Бахмуте".

По данным пресс-службы, ТЦ включает отделы "Сад и огород" (3,3 тыс. кв. м), "Изделия из дерева" (1,5 тыс. кв. м) и "Сантехника" (1,4 кв. м) и другие. Кроме того, в нем действует центр выдачи онлайн-заказов, форматно-раскроечный участок, кафе, отделение банка и автомобильный паркинг на 232 паркоместа.

Как сообщалось, с начала 2019 года "Эпицентр К" открыл два ТЦ "малого формата" (до 6 тыс. кв. м) в Дрогобыче (Львовская область) и Хусте (Закарпатская область). С 2011 года в Донецкой области работает ТЦ "Эпицентр" в Мариуполе.

ООО "Эпицентр К" создано в 2003 году и открыло первый гипермаркет в Киеве в декабре того же года.

Как сообщалось со ссылкой на генерального директора ООО "Эпицентр К" Петра Михайлишина, товарооборот сетей гипермаркетов "Эпицентр" и "Новая линия", управлением которыми занимается группа компаний "Эпицентр К", за 2017 год составил 42 млрд грн.

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей на 14 июня 2019 года, участниками ООО"Эпицентр К" являются Александр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) и Татьяна Суржик (0,73%).

Уставный капитал ООО "Эпицентр К" составляет 158,6 млн грн. Его руководителем числится Петр Михайлишин.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram