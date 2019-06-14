"Укравтодор" объявил тендер на строительство объездной дороги вокруг Ривного за 830 миллионов

Об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора", передает БизнесЦензор.

"В этом году на строительство первой очереди Северного объезда города Ривне запланировано 198 млн грн из Государственного дорожного фонда. Остальные средства планируется выделить в 2020 году. В этом году запланировано построить эстакаду над железной дорогой Ривне-Сарны, а также выполнить все работы по формированию основы дорожного полотна первой очереди объезда. Надеюсь, что мэрия Ривного и лично городской председатель так же предусмотрят средства для финансирования этой объездной, чтобы ускорить ее строительство, поскольку она является крайне важной для жителей этого областного центра", – сказал советник председателя "Укравтодора" Александр Кава.

Согласно разработанной в прошлом году проектной документации, новая магистраль обеспечит проезд транзитного транспорта с участка дороги М-06 Киев-Ривне в направлении трассы Н-22 в объезд Ривного, а также с трассы Н-25 в направлении трассы Н-22 .

Протяженность Северной объездной дороги Ривного составит 14,2 км. В рамках реализации проекта запланировано новое строительство участка протяженностью 6 км, реконструкция - 4 км и текущий средний ремонт существующей дороги - 4,2 км. Дорога будет иметь вторую техническую категорию с двумя полосами движения.

Ожидается, что вывод значительного потока транзитного транспорта за пределы города Ривне за счет строительства Северной объездной дороги позволит разгрузить улицы города от транзитного транспорта, а также будет способствовать повышению безопасности движения, улучшению экологической ситуации в городе и развития города как важного транспортного узла.

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