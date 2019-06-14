Ernest Airlines планирует открыть базу в Украине

Об этом сообщил avianews.com представитель лоукоста, передает БизнесЦензор.

Пока обсуждается, будут ли оба авиалайнера базироваться в Киеве, или же один из них будет размещен в региональном аэропорту Украины.

Также в планах авиаперевозчика открытие собственного офиса в Киеве, который будет заниматься обслуживанием агентств и пассажиров, а также собственного колл-центра в Украине.

В настоящее время поддержка пассажиров осуществляется украиноязычными операторами из Италии.

В 2019 году Ernest Airlines рассчитывает, что пассажиропоток на его маршрутах между Украиной и Италией превысит отметку 500 тыс. человек, тогда как в 2018 году этот показатель составил 200 тыс. путешественников.

Объем инвестиций, которые лоукост потратил за последние два года для захода на украинский рынок, Ernest Airlines оценивает в 30 млн евро. В следующие два года компания планирует потратить для развития своего присутствия в Украине 100 млн евро.

В настоящее время флот Ernest Airlines включает три самолета A320 и один A319. Авиакомпания совершает полеты из городов Италии по 13 маршрутам в аэропорты "Киев", "Львов", "Харьков" и "Одесса".

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