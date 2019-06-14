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14.06.19 15:13

"Борисполь" обновил рекорд суточного пассажиропотока

Суточный пассажиропоток в аэропорту "Борисполь" 2 июня составил 51 853 пассажира, а 9 июня увеличился до показателя 52 362.

"Борисполь" обновил рекорд суточного пассажиропотока

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на данные аэропорта "Борисполь", передает БизнесЦензор.

"Вместе с увеличением пассажиропотока возрастает нагрузка на инфраструктуру, персонал и авиационную безопасность. Так, суточный пассажиропоток в аэропорту "Борисполь" 2 июня составил 51 853 пассажира, а 9 июня увеличился до показателя 52 362. Время пребывания пассажира в терминале в среднем составляет 2,5 часа, но когда происходит задержка рейса - нагрузка на инфраструктуру растет, что снижает степень комфорта для пассажиров", - прокомментировал нынешний туристический сезон первый заместитель генерального директора международного аэропорта "Борисполь" Евгений Дыхне. 

Ранее сообщалось, 2 июня аэропорт "Борисполь" улучшил рекорд пассажиропотока во время летней навигации, обслужив за день более 51 тыс. пассажиров.

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