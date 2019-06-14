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14.06.19 14:45

Минобразования предложило выделить 25 миллиардов на повышение зарплат педагогов

Министерство образовании и науки подготовило реформу оплаты труда педагогов, для ее реализации на следующий год потребуются дополнительные 25 млрд грн.

Минобразования предложило выделить 25 миллиардов на повышение зарплат педагогов

Об этом сообщила глава МОН Лилия Гриневич, передает БизнесЦензор со ссылкой на прес-службу министерства.

"Нужно отходить от единой тарифной сетки, которая порождает огромную разницу в оплате труда между молодыми и опытными учителями, между дошкольниками, мастерами и учителями. Суть реформы в том, что мы не только в целом повысим зарплату, но и выровняем эти огромные дисбалансы", – сказала Гриневич.

"Например, у нас очень низкая зарплата дошкольников, хотя их работа не проще, чем учительская. Или разница между молодым и опытным учителем. Когда молодой специалист приходит в школу, он имеет минимальную зарплату. Оставшись на несколько лет, учитель уходит. Поэтому мы и задумали сделать это изменение", – пояснила министр.

Гриневич отметила, что для реализации реформы оплаты труда в образовании потребуется дополнительное финансирования из госбюджета в размере 25 млрд грн только на 2020 год. В последующем министерство предлагает продолжить ежегодно увеличивать расходы до 2023 года.

"Эта трансформация пойдет вместе с ежегодным планом повышения зарплаты для всех педагогов. Наша цель – выйти к 2023 году на уровень четырех прожиточных минимумов минимальной зарплаты педагога. То есть речь идет о всех педагогах, которые сейчас оплачиваются, начиная с 9 тарифного разряда", – пояснила министр.

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