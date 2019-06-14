БизнесЦензор

Меню |Новости Полная версия
14.06.19 14:37

Экспорт зерновых превысил 48 миллионов тонн

Украина с начала 2018/2019 маркетингового года (МГ, июль-июнь) по состоянию на 14 июня экспортировала 48,34 млн тонн зерновых и зернобобовых, что на 10,09 млн тонн или на 26% больше, чем на аналогичную дату предыдущего МГ.

Экспорт зерновых превысил 48 миллионов тонн

Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия со ссылкой на данные Государственной фискальной службы, передает БизнесЦензор.

В том числе, экспорт кукурузы на 14 июня составил 28,6 млн тонн (+11,46 млн тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), пшеницы – 15,4 млн тонн (-1,22 млн тонн), ячменя –3,53 млн тонн (-0,69 млн тонн).

Экспорт муки на указанную дату составил 282,8 тыс. тонн.

Читайте также: Экспорт зерна принес Украине в прошлом году рекордные $7,2 миллиарда

Как сообщалось, по данным Минагрополитики, Украина в 2017/2018 МГ экспортировала 39,4 млн тонн зерновых. Экспорт зерновых в 2018/2019 МГ изначально прогнозировался в объеме 47,2 млн тонн.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2016—2019, "БизнесЦензор"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100