Экспорт зерновых превысил 48 миллионов тонн

Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия со ссылкой на данные Государственной фискальной службы, передает БизнесЦензор.

В том числе, экспорт кукурузы на 14 июня составил 28,6 млн тонн (+11,46 млн тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), пшеницы – 15,4 млн тонн (-1,22 млн тонн), ячменя –3,53 млн тонн (-0,69 млн тонн).

Экспорт муки на указанную дату составил 282,8 тыс. тонн.

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Как сообщалось, по данным Минагрополитики, Украина в 2017/2018 МГ экспортировала 39,4 млн тонн зерновых. Экспорт зерновых в 2018/2019 МГ изначально прогнозировался в объеме 47,2 млн тонн.

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