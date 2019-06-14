Уровень оплаты жителей Харьковской области за газ вырос до рекордного уровня

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Харьковгаз Сбыта" сообщает БизнесЦензор.

"Это связано с активной работой ООО "Харьковгаз Сбыт" с клиентами компании", - говорится в сообщении.

В течение 5 месяцев газовая компания предоставила жителям региона более 330 тыс. консультаций по лицевым счетам, около 200 тыс. сообщений о необходимости самостоятельно оплатить существующие долги, открыла два дополнительных онлайн-сервиса для оплаты за газ без очередей и в удобное для потребителей время, направила более 10 тыс. поручений на отключение домовладений должников.

При оплате за газ бытовыми потребителями, средства поступают на счет "Харьковгаз Сбыта" со специальным режимом использования в государственном "Ощадбанке".

Далее банк распределяет их между участниками газового рынка. Основную часть средств потребителей - около 90%, "Ощадбанк" перечисляет на счета группы "Нафтогаз".

"С начала года на счета НАК "Нафтогаз Украины" было направлено 3,2 млрд. грн, оплаченных жителями Харькова и области за газ. Благодаря ежедневной работе ООО "Харьковгаз Сбыт" с клиентами компании, уровень расчетов региона с "Нафтогазом" увеличился на 30%", - говорится в сообщении.

"ООО "Харьковгаз Сбыт" ежедневно проводит тысячи консультаций потребителей, чтобы обеспечить поступление средств НАК" Нафтогаз Украины ". Но есть факторы, которые не зависят от газовой компании", - отметила начальник отдела расчетов компании Татьяна Харченко.

"Повысить достигнутый уровень расчетов за потребленный природный газ возможно, в случае установления обоснованных норм потребления и отмены ограничений на приведение объемов использованного газа к стандартным условиям", - сообщает компания.

Сегодня НАК "Нафтогаз Украины" передает газ для нужд жителей Харьковской области приведенный к стандартным условиям. В то же время, государственный регулятор - НКРЭКУ запрещает выставлять эти объемы газа к оплате бытовым потребителям, отмечает "Харьковгаз Сбыт".

В случае устранения этих регуляторных ошибок, по подсчетам специалистов "Харьковгаз Сбыта", уровень расчетов региона с "Нафтогазом" за потребленное голубое топливо составит 99%.