Выкупленный арабским фондом агрохолдинг "Мрия" сменил название

Об этом сообщила пресс-служба компании, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"(Компании, – ред.) будут работать под единым брендом – "Континентал Фармерз Групп", обрабатывая земли на территории пяти областей Западной Украины. Центральный офис компании, как и ранее, будет находиться в Тернополе, а представительства "Континентала" будут работать в Киеве и Вырове (Львовская обл.)", – сказано в сообщении.

Гендиректором объединенной компании с июня 2019 года назначен Георг фон Нолкен, ранее занимавший должность операционного директора.

В компании отмечают, что пгрохолдинг "Мрия" и компания CFG, в состав которой входят дочерние предприятия "Агро ЛВ" и "Грейнлэнд", работают как единый бизнес с ноября 2018 года.

Объединенный земельный банк в обработке "Континентал" составляет 195 тыс. га в четрырех областях на Западной Украине.

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Как сообщалось, осенью 2018 года Mriya Farming PLC (Великобритания) и SALIC UK Ltd (Saudi Agricultural and Livestock Investment Company, Великобритания) завершили сделку покупкибольшинства сельскохозяйственных активов группы "Мрия".

Перед этим "Мрия" в августе завершила реструктуризацию долга. В результате операции общая долговая нагрузка "Мрии" снизилось с $1,1 млрд до $309,5 млн.

Salic через копанию United Farmers Holding Company (UFHC) владеет в Украине сельхозкомпанией Continental Farmers Group (CFG), основные активы которой расположены во Львовской области.

Созданная в 2011 году Salic занимается обеспечением продовольствием населения Саудовской Аравии и принадлежит Фонду государственных инвестиций Королевства.

"Мрия" – вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, основанный в 1992 году Иваном Гутой. Его земельный банк составлял 165 тыс. га, расположенных в Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Ривненской областях. Мощности элеваторов и зернохранилищ агрохолдинга оцениваются в 380 тыс. тонн.

В августе 2014 года "Мрия" сообщила о дефолте. Совокупная задолженность с учетом гарантий, предоставленных связанным с семьей Гут компаниям, составляла около $1,3 млрд.

В начале февраля 2015 года операционный контроль над ним перешел к кредиторам, которые избрали новое руководство, а в сентябре 2016 года комитеты кредиторов и бондхолдеров агрохолдинга согласовали условия реструктуризации долгового портфеля компании, который составлял $1,1 млрд.

По факту мошенничества возбужден ряд уголовных дел. Сын Ивана Гуты – Николай – объявлен в розыск по линии Интерпола, был выдан Швейцарией в ноябре 2018 года Украине, после чего отпущен украинским судом под личное обязательство. А уже в конце 2018 года Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) закрыла уголовное производство против Николая Гуты.

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