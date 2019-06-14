Спрос на новые облигации Украины в евро превысил объем выпуска в 6 раз, – Минфин

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов, передает БизнесЦензор.

В Минфине напомнили, что накануне Украина объявила о прайсинг новых еврооблигаций объемом 1 млрд евро с конечным сроком погашения 20 июня 2026 года. На новые евробонды будут начисляться проценты по ставке 6,75% годовых.

Новому выпуске присвоен рейтинг B- рейтинговым агентством Standard & Poor's и B- рейтинговым агентством Fitch.

Согласно сообщению, расчеты по новому выпуску должны состояться 20 июня. Привлеченные средства будут направлены на финансирование государственного бюджета.

"Мы с гордостью сообщаем о возвращении Украине к выпуску номинированных в евро еврооблигаций после 15-летнего перерыва. ЕС стал крупнейшим торговым партнером Украины с 40% от общего объема торговли благодаря интеграции в ЕС, углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли, предусмотренной Соглашением об ассоциации, а также развитию украинского бизнеса. Сегодняшняя стратегическая сделка демонстрирует постоянную поддержку инвесторов для нашей страны. Мы возвращаемся туда, куда мы принадлежим. Размещение семилетних облигаций – первое событие в будущей долгой истории финансовой интеграции в ЕС", – прокомментировала министр финансов Оксана Маркарова.

Как сообщалось, накануне Минфин успешно разместил 7-летние еврооблигации Украины на сумму 1 млрд евро по ставке 6,75% годовых.

При этом на старте размещения ориентир доходности 7-летних еврооблигаций Украины в евро составлял около 7,125%,позднее он были снижен до 6,75%, тогда как спрос на евробонды Украины, по предварительным данным, превысил 5,5 млрд евро.

Встречи с инвесторами в рамках подготовки сделки начались 10 июня, road show проходило в Лондоне, Милане, Франкфурте и Мюнхене. Организаторы сделки - BNP Paribas и Goldman Sachs.

Напомним, Украина в конце октября 2018 года разместила два выпуска еврооблигаций: пятилетние на $750 млн с доходностью 8,99% годовых и десятилетние на $1,25 млрд с доходностью 9,75% годовых. Объем книги заявок составил $4,9 млрд.

В марте 2019 года Минфин доразместил еврооблигации со сроком обращения до ноября 2028 года на сумму $350 млн, их выкупил JPMorgan Chase & Co.

Министерство финансов направило часть средств от размещения новых еврооблигаций на выкуп шестимесячных ценных бумаг на $725 млн, размещенных в конце августа 2018 года. Полугодовые дисконтные облигации на $725 млн были размещены по цене 95,551% номинала, что по оценкам Национального банка Украины соответствует доходности на уровне 9,1% годовых.

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