Верховный суд обязал "Приватбанк" выплатить фирмам Коломойского 33 миллиона долга

Об этом со ссылкой на Finbalance сообщает БизнесЦензор.

Так 4 июня Верховный Суд отказался удовлетворить кассационную жалобу "Приватбанка" и оставил без изменений решения судов низших инстанций в деле №910/22722/17.

Ранее по этому делу судами был удовлетворен иск ООО "Акватера" (конечные бенефициары - Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов) и взыскано с "Приватбанка" 25 млн грн. Эти деньги "Акватера" как имущественный поручитель заплатила Нацбанку в счет погашения части задолженности "Приватбанка" по рефинансированию.

Также 28 мая Хозсуд Киева удовлетворил иск ЧАО "Толкачевский горно-обогатительный комбинат" (связывают с "приватовцами") в деле №910/23070/17 и обязал "Приватбанк" вернуть истцу 8,15 млн грн. Эти деньги "Толкачевский горно-обогатительный комбинат" как имущественный поручитель заплатил Нацбанку в счет погашения части задолженности "ПриватБанка" по рефинансированию.

Дело №910/23070/17 рассматривается в судах по второму кругу. В 2018 году суды первой и апелляционной инстанции удовлетворили указанный иск ЧАО "Толкачевский горно-обогатительный комбинат", однако в марте-2019 Верховный суд отменил соответствующие решения и отправил это дело на новое рассмотрение в Хозсуд Киева.

По данным НБУ, долг "Приватбанка" по рефинансированию на 1 мая 2019 года составил 9,3 млрд. грн. (тогда как на начало 2017 года - то есть фактически сразу после национализации - 18 млрд. грн.).

В феврале первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова заявляла, что Нацбанк выиграл уже 22 судебных спора с имущественными поручителями "ПриватБанка" (связанные с его экс-владельцами) по непогашенному рефинансированию на сумму 1,2 млрд. грн.

"По 17 решениям уже начата процедура взыскания залогового имущества. По другим делам нужно пройти все судебные инстанции", - отмечала Рожкова.