Объем выданных банками кредитов бизнесу сократился за месяц на 2,6%, – Нацбанк

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно им, кредитный портфель в иностранной валюте в долларовом эквиваленте уменьшился на 1,7% – до $14,15 млрд.

В целом с начала года сокращение корпоративного кредитного портфеля составило 5,9%, в том числе в гривне – 5,6%, тогда как за аналогичный период прошлого года он вырос на 1,3%, в том числе в гривне – на 2,3%.

Согласно обнародованным данным, по отношению к концу мая прошлого года объем кредитов корпоративному сектору сократился на 3,8%, в том числе в гривне – на 5,8%, в валюте – на 1,4% (в долларовом эквиваленте – на 4,1%). За это время процентные ставки по кредитам в нацвалюте выросли с 17% до 18,1% годовых, в валюте снизились с 6,5% до 5,3% годовых.

В то же время, розничный кредитный портфель банков в мае продолжил расти, прибавив 1,5% - до 202,24 млрд грн. Это произошло за счет кредитов в национальной валюте, которые увеличились на 2,4% – до 148,27 млрд грн, тогда как в иностранной валюте в долларовом эквиваленте кредитный портфель домохозяйств сократился в мае на 1,8% – до $2,37 млрд.

С начала года кредитный портфель домохозяйств вырос на 3,2%, в том числе в гривне – на 9,5%, а за 12 месяцев – соответственно на 13,2% и 27,1%. За это время процентные ставки по кредитам домохозяйствам в нацвалюте выросли с 31,2% до 33,4% годовых, в валюте – с 8,1% до 8,9% годовых.

Согласно данным НБУ, корпоративный сектор в мае увеличил депозиты в банках на 1,1% – до 400,24 млрд грн за счет прироста их в национальной валюте на 2% - до 266,52 млрд грн. Депозиты в иностранной валюте в долларовом эквиваленте за минувший месяц сократились на 1,7% – до $4,98 млрд.

Депозиты домохозяйств в мае уменьшились на 1,2% – до 506,66 млрд грн за счет их сокращения в национальной валюте на 2,9% – до 276,26 млрд грн, в то время как в иностранной валюте в долларовом эквиваленте они немного увеличились – на 0,1%, до $8,57 млрд.

С начала года депозитный портфель компаний сократился на 2%, домохозяйств увеличился на 1%, за 12 месяцев – соответственно на 1,6% и на 8%.

Процентные ставки за год по корпоративным депозитам в нацвалюте выросли с 11,4% до 13,2% годовых, в валюте снизились с 2,3% до 2,1% годовых, тогда как для населения ставки увеличились как по депозитам в гривне – с 10,8% до 11,4%, так и в валюте – с 2,2% до 2,5%.

Учетная ставка НБУ за это время была поднята с 17% до 17,5% годовых.