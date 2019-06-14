Поголовье крупного рогатого скота в Украине сократилось на 4%, – Госстат

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно информации Государственной службы статистики (Госстат), поголовье коров к указанной дате сократилось на 4,3% – до 1,93 млн голов.

По данным ведомства, поголовье свиней на 1 июня текущего года соответствует показателю на начало лета 2018 года – 6,3 млн голов, поголовье овец и коз сократилось на 2,5%, до 1,6 млн голов.

Поголовье птицы в стране по сравнению с 1 июня 2018 года выросло на 4,8% – до 234,6 млн голов.

Как сообщалось со ссылкой на Госстат, поголовье КРС в Украине в 2018 году составило 3,38 млн голов, что на 4,3% меньше, чем в 2017 году. Поголовье свиней сократилось на 2% - до 5,99 млн голов, овец и коз на 3,1% - до 1,27 млн голов, птицы выросло на 2,9% - до 210,79 млн голов.