На повышение зарплат учителей необходимо 25 миллиардов, – Минобразования

Об этом со ссылкой на пресс-службу Минобразования Украины сообщает БизнесЦензор.

"Для повышения на следующий год потребуются дополнительные 25 млрд грн. Но в целом для внедрения изменений нужно будет больше инвестиций, которые будут расти поэтапно до 2023 года", - сообщает министерство.

Министр образования Лилия Гриневич рассказала, что действующая система оплаты труда педагогов - воспитателей, учителей, мастеров, преподавателей - порождает огромное неравенство.

"Нужно отходить от единой тарифной сетки, которая порождает огромную разницу в оплате труда между молодыми и опытными учителями, между дошкольниками, мастерами и учителями. Суть реформы в том, что мы не только в общем повышаем зарплату, но и выровняем эти огромные дисбалансы", - сказала Гриневич.

"Наша цель - выйти к 2023 году на уровень четырех прожиточных минимумов минимальной зарплаты педагога. То есть речь идет о всех педагогах, которые сейчас оплачиваются, начиная с 9 тарифного разряда", - пояснила министр.