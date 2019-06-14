Конституционный суд признал незаконным создание НКРЭКУ при Порошенко, – СМИ

Об этом со ссылкой на ZN.UA сообщает БизнесЦензор.

В деле, которое рассматривалось по представлению 46 народных депутатов, КС решил, что НКРЭКУ была создана неконституционным способом, ее статус и способ формирования не соответствуют Конституции.

НКРЭКУ образовал президент Петр Порошенко указом от 27 августа 2014 года № 694.

22 сентября 2016 года Верховная Рада приняла закон "О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг", которым было предусмотрено, что НКРЭКУ является постоянно действующим независимым государственным коллегиальным органом, членов которого назначает и увольняет президент.

КС признал, что образовав НКРЭКУ своим указом, президент вышел за пределы своих конституционных полномочий, поскольку полномочия президента исчерпывающе определены Конституцией, которая не предусматривает его права образовывать такие органы.

Так же Конституция не наделяет президента правом назначать и увольнять членов НКРЭКУ.

Также Конституционный суд решил, что определенный законом статус НКРЭКУ не соответствует Конституции.

По своим функциям, задачам и полномочиям НКРЭКУ по сути является центральным органом исполнительной власти, а поэтому согласно Конституции закон должен был определить именно такой ее статус, который предусматривает вхождение НКРЭКУ в систему органов исполнительной власти и управление ее работой Кабинетом Министров.

КС по этому вопросу высказывал свою позицию еще в 2000 году по делу относительно конституционности Закона "О естественных монополиях".

Издание напоминает, что деятельность НКРЭКУ в период президентства Порошенко была связана со многими скандалами.

Ее обвиняли в принятии решений в интересах тогдашнего президента, его окружения и определенных олигархических групп, в частности речь идет о введение формулы "Роттердам+" (утверждена НКРЭКУ в марте 2016 г.), которая позволяла "выкачивать" средства из госбюджета и привела к повышению тарифов для населения и промышленности.

Дело о неконституционности закон о НКРЭКУ находилось на рассмотрении КС с 2017 года. В течение 2018-2019 гг., когда председателем КС был Станислав Шевчук, рассмотрение этого дела было фактически заблокировано.

Многие считали, что таким образом КС подыгрывает президенту Порошенко. Ряд судей КС открыто обвинили тогдашнего главу КС Шевчука в манипулировании рассмотрением этого дела.

14 мая Конституционный суд уволил Шевчука с должности судьи КС за грубые и систематические нарушения Конституции и законов.

По данным Bihus.Info, одной из возможных причин увольнения Шевчука могло стать влияние на действия председателя суда его родного брата Рулава Одда (ранее носил имя Денис Шевчук). Как утверждают источники издания, Одд системно приезжал к Станиславу Шевчука на работу, влиял на кадровую политику, а председатель суда для него снимал госдачу.

Напомним, 25 апреля на сайте Конституционного суда опубликовали заявление собрания судей КС о невозможности срыва инаугурации. Среди прочего, в документе напомнили, что согласно Конституции приведения президента к присяге осуществляет председатель КСУ, но статья не указывает конкретное лицо, которое должен выполнить процедуру приведения президента к присяге, а лишь определяет должностное лицо, проводящее эту процедуру.

Станислав Шевчук был назначен Верховной Радой судьей Конституционного Суда в марте 2014 года, а в феврале 2018 года возглавил КСУ.