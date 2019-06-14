Нерезиденты смогут взять гривневый кредит для покупки украинских облигаций, – Нацбанк

Об этом со ссылкой на пресс-службу НБУ сообщает БизнесЦензор.

"Для упрощения иностранных инвестиций в Украину Национальный банк разрешил банкам осуществлять краткосрочное финансирование в гривне юридических лиц-нерезидентов для приобретения ими облигаций внутреннего государственного займа", - сообщает НБУ.

С 14 июня украинские банки смогут предоставлять иностранным компаниям и банкам под указанные цели гривневые кредиты, а также проводить операции на условиях "форвард" и "своп" на срок, который не будет превышать 14 рабочих дней.

"Недавний запуск "линка" с международным депозитарием Clearstream устранил технические препятствия для притока иностранных инвестиций в государственные облигации. Разрешение банкам финансировать такие операции в гривне дает инвесторам возможность лучше планировать свое участие в аукционах по размещению ОВГЗ и на вторичном рынке. Это будет усиливать их интерес к украинскому рынку", - отметил заместитель председателя НБУ Олег Чурий.

Также Национальный банк уточнил, что субъекты хозяйствования могут рассчитываться по торговым внешнеэкономическим договорам как валютными, так и гривневым платежными карточками, если операция не превышает 150 тыс. грн.