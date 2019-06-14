Аварийная служба газа в Винницкой области осуществила более 6 тысяч выездов с начала года

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Винницагаза" сообщает БизнесЦензор.

Это в среднем более 40 аварийных заявок в сутки.

Только по Виннице и Винницкому району АДС приняла 1710 заявок, а это 10 - 12 аварийных вызовов ежедневно. 90% заявок связаны с аварийными ситуациями на внутридомовых газораспределительных сетях.

"При таких обстоятельствах требует неотложного решения вопрос обеспечения технического обслуживания таких сетей, что согласно закону возложено на владельцев зданий и сооружений", - сообщает компания.

Более 76% выездов аварийщиков связаны с выявленными утечками газа. В остальных случаях причинами обращений потребителей стала неисправность газовых приборов, повреждения узлов учета газа, нарушение тяги, срабатывание сигнализаторов загазованности и тому подобное.

Территорию всей Винницкой области обслуживают 23 подразделения АДС "Винницагаз". В течение 5 минут аварийщики реагируют на вызов и имеют до 40 минут времени, чтобы прибыть в самые отдаленные точки зоны обслуживания.

В мае этого года во исполнение плана развития предприятия для нужд аварийщиков "Винницагаз" приобретены 5 новых автомобилей Peugeot.

"Автопарк АДС давно нуждался в обновлении. Срок эксплуатации отдельных "авариек" превышает 20 лет и имеет средний пробег более 430 тыс. км. Не секрет, что старые машины приходится часто ремонтировать, они потребляют много горючего и малоэффективны. Приобретение новых машин сократит расходы на содержание транспорта и время на обслуживание аварийных вызовов", - говорит главный инженер АО "Винницагаз" Михаил Дзимина.

"Серьезной проблемой последних лет является текучесть кадров газораспределительных компаний из-за низкой заработной платы. Особенно остро стоит проблема нехватки профессиональных специалистов аварийной газовой службы, работа которых постоянно связана с опасностью и риском", - сообщает "Винницагаз".

Газораспределительные компании совместно с профсоюзными организациями призывают Государственного регулятора безотлагательно пересмотреть тариф на распределение природного газа и обеспечить возможность надлежащего содержания газовых сетей и повышения заработной платы газовиков.