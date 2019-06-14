Расчеты за газ в Ивано-Франковской области достигли рекордно высокого уровня

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Ивано-Франковскгаз Сбыта" сообщает БизнесЦензор.

"Такой показатель расчетов за потребленное голубое топливо превышает показатели оплаты других коммунальных услуг. Достичь таких расчетов удалось благодаря созданию современных онлайн-сервисов оплаты за газ и комплекса правовых мер в работе с должниками", - сообщает компания.

"Ивано-Франковскгаз Сбыт" сообщает, что от состояния расчетов потребителей зависят дальнейшие расчеты компании с оптовым поставщиком энергоресурса - НАК "Нафтогаз Украины" и обеспечением газом населения.

Так, с начала года ООО "Ивано-Франковскгаз Сбыт", как компания-поставщик, на которое возложены государством спецобязательства, перечислила группе НАК "Нафтогаз Украины" более 1,9 млрд. грн. Сейчас доля группы "Нафтогаза" в цене газа для населения составляет около 90%.

"Увеличить количество расчетов среди наших клиентов нам удалось благодаря комплексному подходу. Прежде всего, внедрению новых платежных сервисов и современных стандартов обслуживания. Более 40 тыс. наших клиентов рассчитываются за газ через онлайн сервисы компании. В частности, рассчитаться за энергоресурс можно непосредственно из Личного кабинета на сайте 104.ua, мобильного приложения 104 Mobile, 104 Mobile Light, мессенджера Viber или обычного телефона через IVR", - говорит директор ООО "Ивано-Франковскгаз Сбыт" Юрий Пылыпив

Кроме того, компания продолжает последовательную работу с должниками. Злостным должникам прекращают поставку газа. Первым шагом к этому является письменное предупреждение о прекращении газоснабжения. В частности, с начала года было вручено 19 500 предупреждений. От газоснабжения отключены 1688 должников. Это 2,5 больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В компании отметили, что 100% расчетов за поставленный газ не удалось обеспечить из- за заниженных правительством нормы потребления для потребителей без счетчиков и в свое время введенных НКРЭКУ ограничений на приведение объемов потребленного газа к стандартным условиям.