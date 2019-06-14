Союз украинских предпринимателей просит Раду отложить запуск рынка электроэнергии. ДОКУМЕНТ

Об этом говорится в письме СУП на имя Александра Домбровского, которое имеется в распоряжении БизнесЦензор.

"СУП видит существенные риски запуска рынка электроэнергии, начиная с 1 июля этого года, поскольку не принято необходимых нормативных актов для имплементации закона (о рынке электроэнергии - БЦ), не отрегулированы взаимоотношения между участниками рынка относительно коммерческого учета электроэнергии, не ликвидировано перекрестное субсидирование бытовых потребителей промышленными потребителями, не понятна стоимость электроэнергии для субъектов хозяйствования", - говорится в писмье.

В связи с этим СУП просит Домбровского поддержать проект закона №10376 от 10 июня, который откладывает запуск рынка электрической энергии до 1 июля 2010 года. Соответствующий законопроект зарегистрирован президентом Владимиром Зеленским.

Напомним, согласно закону "О рынке электроэнергии", который был утвержден Верховной радой в апреле 2017 года, с 1 июля 2019 года должен заработать полноценный рынок электроэнергии.

Как сообщал БизнесЦензор, существуют три основные проблемы с запуском: перекрестное субсидирование тарифов для населения за счет промышленных потребителей, монополизация рынка электроэнергии и долги госшахт и коммунальных водоканалов перед поставщиком последней надежды - ГП "Укринтерэнерго".

Против запуска рынка с 1 июля высказались: НКРЭКУ, НЭК "Укрэнерго", ГП "Укринтерэнерго", ЕБРР и т.д.

СУП - общественная организация, которая объединяет более 650 компаний, в оторых работают более 140 тыс. сотрудников.