Нацбанк разрешил кредитовать иностранные компании для покупки украинских облигаций

Соответствующие изменения утверждены постановлением правления НБУ №77 от 13 июня, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Согласно документу, с 14 июня украинские банки смогут предоставлять иностранным компаниям и банкам гривневые кредиты для покупку ОВГЗ, а также проводить операции на условиях форвард и своп на срок, который не должен превышать 14 рабочих дней.

"Недавний запуск "линка" с международным депозитарием Clearstream устранил технические препятствия для притока иностранных инвестиций в государственные облигации. Разрешение банкам финансировать такие операции в гривне дает инвесторам возможность лучше планировать свое участие в аукционах по размещению ОВГЗ и на вторичном рынке. Это будет усиливать их интерес к украинскому рынку", – отметил заместитель председателя НБУ Олег Чурий.

Кроме этого, по просьбам бизнеса, этим же постановлением Национальный банк уточнил, что субъекты хозяйствования могут рассчитываться по торговым внешнеэкономическим договорам как валютными, так и гривневым платежными карточками, если операция не превышает 150 тыс. гривен.

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Как сообщалось, нерезиденты по итогам проведенных Минфином во вторник первичных аукционов увеличили свой портфель облигаций внутреннего госзайма Украины (ОВГЗ) на 4,13 млрд грн – до нового рекордного уровня 48,65 млрд грн.

Напомним, в конце мая Украина присоединилась к сети международного депозитария ценных бумаг Clearstream, что должно создать больше возможностей для привлечения иностранных инвесторов в ОВГЗ в национальной валюте.

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