Новый переходный мост Кличко в Киеве закрыли на доработку

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу столичной городской госадминистрации.

"До завтра мы временно ограничили доступ на пешеходный мост для осуществления технологических работ. Это необходимо, потому что "улегся" гусасфальт – покрытие моста, отошла лишняя крошка, которую нужно убрать и помыть, и почистить мост, нанести пластиковую разметку", – сказал Кличко.

"Мы говорили об этом раньше, когда люди интересовались, почему много маленьких камней. Такая технология использования гусасфальта – лишняя крошка отходит через некоторое время. Уже завтра днем ​​мост будет ждать посетителей", – добавил городской голова.

Кличко также пообещал, что защитную пленку на стеклянных элементах моста, пострадавших от вандалов, в ближайшее время заменят на слой защитного бронированного стекла.

Читайте также: Земля на склонах Днепра под новым мостом Кличко оказалась в аренде под застройку. ФОТО

Как сообщалось, пешеходно-велосипедный мостовой переход между парками "Крещатый" и "Владимирская горка" мэр Киева Виталий Кличко открыл 26 мая несмотря на то, что он не введен в эксплуатацию. Сметная стоимость строительства этого моста пока достигла 419,96 млн грн.

При этом его строительство ведется с нарушениями законодательства. В частности, вопреки Генплану Киева, в пределах двух парков-памятников садово-паркового искусства ("Крещатый" и "Владимирская Горка") на территории природно-заповедного фонда.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram