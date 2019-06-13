Huawei готовится запустить первый беспилотный автомобиль в 2021 году

Об этом в интервью Financial Times рассказал директор стратегического развития Huawei Дан Вэншуан, передает БизнесЦензор со ссылкой на Коммерсант.

Производитель смартфонов предоставляет программное обеспечение, отвечающее за автопилотирование, таким компаниям, как Audi, GAC Group, Beijing New Energy Automobile и Changan Automobile.

"В моем понимании мы работаем вместе над автомобилем с компонентами системы автопилота, который будет поставлен в 2021 или 2022 году. Он будет продаваться в Китае, но не только. Он будет и в Европе", - рассказал Вэншуан .

При этом он отметил, что первый беспилотный автомобиль с использованием технологии Huawei появится, скорее всего, от сотрудничества компании с кем-то из китайских автоконцернов.

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