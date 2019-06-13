Возобновление газовых переговоров с Украиной отложено до сентября, – Минэнерго РФ (обновлено)

Об этом сообщил министр энергетики РФ Александр Новак на встрече с заместителем председателя Европейской комиссии Марошем Шефчовичем, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы договорились о том, что будем обсуждать дату очередной трехсторонней встречи, консультаций Россия-Украина-Еврокомиссия, во второй половине сентября для того, чтобы дождаться итогов парламентских выборов на Украине, дождаться назначения правительства", – сказал российский министр.

Представитель Минэнерго РФ уточнил, что в сентябре будет повторная двухсторонняя встреча Шефчовича и Новака, на которой будет выбрана дата трехсторонних переговоров с участием Украины.

"В целом мы подтвердили Еврокомиссии, господину Шефчовичу, что Россия здесь занимает конструктивную позицию, готова обеспечить и продолжать транзит газа через Украину, обеспечивать поставки европейским потребителям. Мы готовы на действующих условиях продления контракта", – добавил Новак.

При этом, по мнению Новака, Украина еще не готова заключать новый транспортный контракт на европейских условиях.

"На самом деле, самый простой вариант – это продлить действующий контракт, если будут предложены приемлемые, экономические конкурентные тарифы, если будут урегулированы отношения, которые мы сегодня имеем – разбирательства в арбитражных судах", – подчеркнул глава Минэнерго РФ.

Новак напомнил требование российских властей к "Нафтогазу Украины" подписать мировое соглашение с "Газпромом" в проигранном российской компанией споре в Стокгольмском арбитраже.

"Газпром" предложил украинским партнерам подписать мировое соглашение, которое бы позволило создать условия для более конструктивных взаимоотношений в рамках последующих контрактов с 1 января 2020 года и на поставку газа, и на транзит газа. Для этого есть вся юридическая база. Мы считаем, что это один из важнейших пунктов дальнейшего конструктивного взаимодействия с нашими украинскими партнерами", – подчеркнул Новак.

Российский министр также отметил, что "Газпром" готов участвовать в консорциуме по управлению газотранспортной системой Украины.

В свою очередь Шефчович выразил надежду, что сентябрьские переговоры будут конструктивными, и сторонам не придется собираться для новых раундов "ни в ноябре, ни в декабре".

Шефчович также надеется, что "Газпром" заключит с Украиной новый долгосрочный контракт на транзит газа.

"Мы тоже полагаем, что плана "Б" нам не будет нужно, потому что последние четыре года у нас всегда были какие-то вопросы, и мы всегда находили хорошие конструктивные решения", – добавил предсоавитель Еврокомиссии.

Читайте также: "Нафтогаз" исключил переговоры с "Газпромом" без участия ЕС

Как сообщалось, Еврокомиссия предлагала созвать трехстороннюю встречу с представителями Украины и России для обсуждения вопроса будущего транзита газа через территорию Украины уже в мае. Однако российская сторона отказалась согласовать проведение таких переговоров как в мае, так и в июне, заявляли в НАК "Нафтогаз Украины".

Напомним, в конце января, по итогам предыдущего этапа трехсторонних переговоров по вопросу продолжения транзита газа через Украину после 2019 года, российская сторона предложила продлить действующие контракты между НАК "Нафтогаз Украины" и "Газпромом". Российская сторона также призвала прекратить попытки "Нафтогаза Украины" взыскать с "Газпрома" $2,6 млрд по решению Стокгольмского арбитража до рассмотрения апелляции. Однако Украина такой вариант отвергла.

По мнению руководства "Нафтогаза", также позиция российской стороны может свидетельствовать о желании затянуть переговоры о будущем транзита газа через Украину на 1,5 года.

Также свои предложения представила Еврокомиссия. По словам вице-президента ЕК Мароша Шефчовича, они включают три основных параметра будущего транзитного соглашения, а именно – продолжительность, объем и тарифы. Новый контракт также должен строиться на условиях имплементации европейского газового законодательства и быть долгосрочным – на 10 или более лет.

Еврокомиссия также считает, что объемы прокачки должны отражать долгосрочные перспективы и какие обычно транзитные объемы обеспечивала украинская ГТС, а новый контракт должен строиться на условиях полной имплементации европейского газового законодательства.

Ожидается, что стороны изучат предложения ЕК и обсудят их на следующем этапе переговоров, который запланирован на май.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram