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13.06.19 18:34

Кабмин утвердил новую редакцию правил проверок бизнеса для Госслужбы труда

Кабинет министров постановлением №466 от 5 июня утвердил новую редакцию Порядка проведения проверки предприятий, учреждений, организаций и физических лиц, использующих наемный труд.

Кабмин утвердил новую редакцию правил проверок бизнеса для Госслужбы труда

Об этом сообщает Офис крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы (ГФС), передает БизнесЦензор.

Новым порядком предусмотрено, что отныне предметом проведения проверки также являются:

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Документом также установлено, что плановые и внеплановые проверки проводятся Гоструда и ее территориальными органами.

При этом срок проведения плановой проверки составляет не более 10 рабочих дней, а относительно субъектов хозяйствования, которые относятся к субъектам микро-, малого предпринимательства – не более 5 рабочих дней.

Суммарная же продолжительность всех плановых проверок, проводимых Гоструда, ее территориальными органами в течение календарного года в отношении субъекта хозяйствования не может превышать 30 рабочих дней, а относительно субъектов микро-, малого предпринимательства – 15 рабочих дней.

Постановлением также предусмотрено, что срок проведения внеплановой проверки не превышает 10 рабочих дней, а относительно субъектов хозяйствования, которые относятся к субъектам малого предпринимательства – 2 рабочих дней.

При этом продление срока проведения плановых и внеплановых проверок не допускается.

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