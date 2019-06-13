МВФ продолжит ждать завершения выборов для возобновления переговоров с Украиной

Об этом сообщил представитель Фонда Джерри Райс на брифинге в Вашингтоне 13 июня, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы ожидаем завершения выборов перед тем, как двигаться вперед", – сказал Райс в ответ на просьбу прокомментировать слова заместителя главы администрации президента Украины Алексея Гончарука о возможном запуске новой 3-4 летней программы с МВФ в конце этого года.

Райс напомнил, что в мае в Киеве работала миссия МВФ, которая имела начальные дискуссии с новоизбранным президентом страны Владимиром Зеленским.

Как сообщалось, Миссия Международного валютного фонда завершила свою работу в Киеве 30 мая.

Согласно итоговому заявлению главы миссии Рона ван Родена, МВФ готов продолжить переговоры после проведения парламентских выборов и формирования нового правительства.

В апреле первый заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова расчитывала, что Украина может получить транш по программе stand by Международного валютного фонда в июне 2019 года по итогам визита миссии Фонда.

В целом НБУ прогнозировал в 2019 году поступления от Международного валютного фонда двумя траншами всех оставшихся $2,6 млрд кредита по 14-месячной программе stand by, открытой в декабре прошлого года. В частности, первый транш на $1,3 млрд планировалось получить в мае, второй на такую же сумму – в сентябре.

Ранее Минфин указывал, что отсутствие финансовой поддержки от международных институтов может существенно усложнить рефинансирование более $6,1 млрд госдолга Украины в иностранной валюте со сроком погашения в 2019 году из-за риска ослабления на мировом рынке капитала спроса на государственные ценные бумаги развивающихся стран

Действующая программа сотрудничества между Украиной и МВФ в рамках механизма stand-by была утверждена 19 декабря 2018 года. Объем 14-месячной программы эквивалентен SDR2,8 млрд, или около $3,9 млрд. При этом SDR1 млрд (около $1,4 млрд) предоставлен сразу, тогда как остальные средства будут выделяться по итогам полугодовых пересмотров программы в 2019 году

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