Совет США по географическим названиям сменил официальное название столицы Украины

Как сообщает пресс-служба посольства Украины в США, решение было принято после рассмотрения обращения главы украинской дипломатической миссии Валерия Чалого, передает БизнесЦензор.

Как отмечается в сообщении, решение было принято единогласно. Соответствующие изменения в официальных базах Совета США по географическим названиям будут внесены 17 июня.

"Позиция, высказанная послом, была также поддержано обращением членов Украинского кокуса Конгресса США, а также Украинского конгрессового комитета Америки", – сказано в сообщении.

В посольстве указывают, что это решение является чрезвычайно важным и дает толчок в кампании для исправления официального названия столицы Украины и за пределами США, в частности на международных рейсах и в иностранных аэропортах во всем мире, ведь международные организации, включая Международную ассоциацию авиационного транспорта (IATA), ссылаются именно на официальные названия из базы Совета по географическим названиям США.

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