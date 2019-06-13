Расчеты за газ жителей Днепропетровской области достигли уровня 94%

Как сообщает пресс-служба компании, таких показателей удалось добиться благодаря усиленной работе с должниками и внедрению новых сервисов, которые упрощают оплату за газ, передает БизнесЦензор.

Однако, как отмечается в сообщении, даже после сокращения задолженности, долг за газ клиентов ООО "Днепропетровскгаз Сбыт" составляет 2,6 млрд грн.

В свою очередь "Днепропетровскгаз Сбыт", как компания-поставщик ПСО, перечислила с начала года на счета НАК "Нафтогаз Украины" 3,3 млрд грн, которые оплатили бытовые потребители газа Днепропетровщины.

При этом, из установленной Кабинетом министров цены газа ООО "Днепропетровскгаз Сбыт" получает лишь 2,19%. Еще 8% получает газораспределительная компания, а остальные – почти 90% – поступает на счета компаний группы "Нафтогаз" – оптовому поставщику НАК "Нафтогаз Украины" и АО "Укртрансгаз" за услугу транспортировки газа магистральными сетями.

"Улучшение качества расчетов за газ стало возможным благодаря внедрению новых платежных сервисов и активной работе с должниками. Рассчитаться за потребленное топливо можно с помощью "Личного кабинета" на сайте 104.ua и через платежные системы Masterpass, iPay, EasyPay, MEGABANKOnline, "Приват 24", Portmone. Кроме того, с начала года потребители могут платить за газ через чат бот "7104ua" в мессенджере Viber и мобильное приложение "104 MobileLight", – отмечает директор ООО "Днепропетровскгаз Сбыт" Татьяна Соболь.

Кроме того, в компании отмечают, что положительной динамики добавляет последовательная работа с должниками. Так, за пять месяцев текущего года компанией направлено должникам 77,7 тысячи предупреждений о прекращении подачи газа, что на 57% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В дополнение, пришлось применить отключение от газоснабжения для 3,8 тыс. злостных неплательщиков.

В сообщении отмечается, что специалисты "Днепропетровскгаз Сбыт", проанализировав ситуацию, пришли к выводу, что обеспечить 100% расчеты за потребленный газ невозможно из-за заниженных правительством норм потребления для клиентов без счетчиков и введенных НКРЭКУ ограничений на приведение объемов потребленного газа к стандартным условиям.

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Напомним, ООО "Днепропетровскгаз сбыт" с 1 июля 2015 года выступает гарантированным поставщиком газа для потребителей природного газа города Днепр и Днепропетровской области, с. Темировка Гуляйпольского района Запорожской области и с. Приднепрянское Кобиляцкого района Полтавской области (согласно решению НКРЭКУ №653 от 16 мая 2017 года).

Компания поставляет природный газ почти 1,3 млн бытовым потребителям, 700 бюджетным учреждениям и 152 религиозным организациям.

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