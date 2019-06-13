ЕБРР призвал ускорить подготовку кредитного проекта "Укргаздобычи" на 52 миллиона евро

Об этом сообщил старший советник по внешним связям ЕБРР Антон Усов, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам Усова, этот вопрос обсуждался в ходе прошедшей 12 июня встречи президента банка Сумы Чакрабарти с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом в Киеве.

По оценкам банка и других специалистов, у Украины есть реальная возможность существенно увеличить добычу газа и снизить объемы импорта.

Как сообщалось, ранее Европейский банк реконструкции и развития рассчитывал подисиать договор о предоставлении ПАО "Укргазвдобыча" кредита в сумме 52 млн евро до конца февраля 2019 года.

ЕБРР сообщил о возможности выделения этого кредита "Укргаздобыче" в начале октября 2018 года. Тогда датой его возможного рассмотрения советом директоров банка было названо 12 декабря, однако затем этот срок несколько раз переносился.

В настоящее время, согласно информации на сайте банка, этот проект запланирован на совет директоров 10 июля этого года.

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