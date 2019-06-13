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13.06.19 17:17

ЕБРР призвал ускорить подготовку кредитного проекта "Укргаздобычи" на 52 миллиона евро

Европейский банк реконструкции и развития обратился к украинской стороне с просьбой интенсифицировать подготовку проекта о предоставлении ПАО "Укргаздобыча" кредита в размере 52 млн евро на закупку установок для ремонта скважин, а также на проекты по повышению энергоэффективности.

ЕБРР призвал ускорить подготовку кредитного проекта "Укргаздобычи" на 52 миллиона евро

Об этом сообщил старший советник по внешним связям ЕБРР Антон Усов, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам Усова, этот вопрос обсуждался в ходе прошедшей 12 июня встречи президента банка Сумы Чакрабарти с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом в Киеве.

По оценкам банка и других специалистов, у Украины есть реальная возможность существенно увеличить добычу газа и снизить объемы импорта.

Как сообщалось, ранее Европейский банк реконструкции и развития рассчитывал подисиать договор о предоставлении ПАО "Укргазвдобыча" кредита в сумме 52 млн евро до конца февраля 2019 года. 

ЕБРР сообщил о возможности выделения этого кредита "Укргаздобыче" в начале октября 2018 года. Тогда датой его возможного рассмотрения советом директоров банка было названо 12 декабря, однако затем этот срок несколько раз переносился.

В настоящее время, согласно информации на сайте банка, этот проект запланирован на совет директоров 10 июля этого года.

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