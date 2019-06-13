Кабмин окончательно отменил лицензирование в сфере телекоммуникаций

Соответствующее постановление Кабмин принял 12 июня, оно вступает в силу через три месяца после его опубликования, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно закону "О лицензировании видов хозяйственной деятельности" лицензирование деятельности в сфере телекоммуникаций должно было потерять силу с 1 января 2018 года.

В то же время НКРСИ продолжала выдавать лицензии на указанный вид деятельности, ссылаясь на то, что закон "О телекоммуникациях" не согласован с вышеуказанным законом, а его нормы предусматривают лицензирование деятельности операторов и провайдеров телекоммуникаций.

Как отмечает Офис эффективного регулирования (BRDO), только за 2018 год компании телеком-отрасли уплатили около 13,5 млн грн за лицензии на виды деятельности, лицензирование которых не предусмотрено законом "О лицензировании видов хоздеятельности".

По мнению BRDO, эта процедура также вынуждала компании нести существенные затраты времени на оформление документов и прочие бюрократические процедуры.

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Принятый Кабинетом министра 12 июня проект постановления "О внесении изменений в перечень органов лицензирования и признании утратившими силу некоторых постановлений Кабинета министров", разработанный Минэкономразвития и BRDO с целью урегулирования этой проблемы, приводит акты правительства о лицензировании в сфере телекоммуникаций в соответствие с законом "О лицензировании видов хоздеятельности".

В частности, постановление предусматривает исключение НКРСИ как органа лицензирования в сфере телекоммуникаций из перечня органов лицензирования (постановление Кабмина №609 от 5 сентября 2015 года), а также прекращение действия постановления Кабмина №773 от 16 июня 2004 года "О размерах и порядке зачисления платы за выдачу, переоформление, выдачу дубликата, копии лицензии на осуществление деятельности в сфере телекоммуникаций и продление срока ее действия".

Как отмечают авторы проекта решения правительства, принятие постановления также обеспечит выполнение обязательства Украины по Соглашению об ассоциации с ЕС в части имплементации положений Директивы № 2002/20/ЕС от 7 марта 2002 года, которой предусмотрена отмена лицензирования хоздеятельности в сфере телекоммуникаций.

Указанным постановлением Кабмин также рекомендовал НКРСИ привести свои решения в соответствие с требованиями закона "О лицензировании видов хоздеятельности".

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