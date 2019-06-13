Facebook откроет исследовательский центр в Лондоне для борьбы с фейковыми новостями

Об этом рассказала вице-президент компании Никола Мендельсон, выступая на саммите London Tech Week, передает БизнесЦензор со ссылкой на Коммерсант.

В общей сложности в центре будет работать около 500 сотрудников, 100 из которых будут заняты исследованиями в области искусственного интеллекта.

"Множество из наших новых рабочих мест в Лондоне отведено на ускорение нашей работы над искусственным интеллектом, так как мы продолжаем разрабатывать технологию, которая поможет оперативно вычислять и удалять вредоносный контент", - заявила Мендельсон.

В общей сложности Facebook планирует увеличить число своих сотрудников в трех исследовательских центрах Лондона на 3 тыс. человек.

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