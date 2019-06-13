Уровень расчетов населения за газ в Черновицкой области достиг рекордных 92%

Об этом сообщает пресс-служба ООО "Черновцыгаз Сбыт", передает БизнесЦензор.

Как отмечают в компании, этот показатель значительно превышает показатели оплаты других видов коммунальных услуг в Черновицкой области.

При этом основная составляющая цены на природный газ почти 90% – это доля, которую получает группа компаний "Нафтогаз". В свою очередь "Черновцыгаз Сбыт" остается лишь 2,2%.

Так, за период с января по май 2019 года "Черновцыгаз Сбыт" как поставщик ПСО, перечислил на счета НАК "Нафтогаз Украины" 735,5 млн грн, уплаченных бытовыми потребителями Черновицкой области.

"Увеличить уровень расчетов за природный газ удалось благодаря целенаправленной работе с клиентами компании в части внедрения новых современных платежных сервисов, а это пять платформ для оплаты за газ в "Личном кабинете" 104.ua и созданном в этом году новый платежный онлайн сервис – чат-бот "7104ua" в Viber, а также работе с должниками", – пояснил директор ООО "Черновцыгаз Сбыт" Владимир Ляшенко.

Так, за пять месяцев текущего года компанией направлено неплательщикам почти 11,5 тыс. предупреждений о прекращении подачи газа, что в 3,7 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме этого, компанией передано на отключение 3,3 тыс. должников.

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В компании указывают, что повысить достигнутый уровень расчетов за потребленный природный газ возможно в случае установления обоснованных норм потребления и отмены ограничений на приведение потребления природного газа к стандартным условиям, введенных НКРЭКУ.

Проведенный анализ специалистами "Черновцыгаз Сбыта" показывает, что в случае устранения таких регуляторных решений правительства и НКРЭКУ, уровень оплаты за газ достигнет 95%.

Такое повышение в компании поясняют тем, что на территории Черновицкой области незначительное количество домохозяйств оплачивает газ по нормативам, а также существенная доля домохозяйств, обеспеченных счетчиками газа с автоматической температурной коррекцией.

Остальные же 5% неплатежей связаны с такими задержками в расчетах клиентов, на которые компания - поставщик не имеет возможности повлиять. Например, неплатежеспособность потребителей, несвоевременное обращение потребителей для назначения субсидий и их временное отсутствие в связи с трудовой миграцией.

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