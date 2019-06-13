Wizz Air увеличит частоту рейсов из Львова в Словакию, Польшу и Германию

Об этом говорится в сообщении аэропорта в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Учитывя популярность направлений авиакомпании Wizz Air из/в Львов, среднемесячная загруженность которых в этом году составляет 83%, аэропорт "Львов" совместно с Wizz Air решили увеличить частоту выполнения рейсов на 5 направлениях, а именно: в Братиславу, Вроцлав, Гданьск, Берлин и Дортмунд. Как результат, с 20 октября их количество, в сравнении с прошлогодним сезоном, вырастет в сумме на 10 рейсов", - сказано в сообщении.

В частности, рейсы в Братиславу будут выполняться 5 раз в неделю (по понедельникам, вторникам, средам, пятницам и субботам) по сравнению с двумя рейсами в сезоне зима 2018/2019.

Количество рейсов во Вроцлав возрастет с 3 до 5 рейсов, которые будут выполняться по вторникам, средам, четвергам, субботам и воскресеньям.

В Гданьск и Берлин рейсы будут осуществляться вдвое чаще - 4 раза в неделю (по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям).

В направлении Дортмунда будет выполняться 3 рейса в неделю (по понедельникам, средам и пятницам) по сравнению с 2 рейсами в прошлогоднем сезоне.

Авиакомпания Wizz Air также существенно изменила частотность на тех же пяти направлениям в летнем сезоне этого года.

Количество рейсов увеличено в Братиславу - с 2 до 3; Гданьск - с 2 до 4; Берлин - с 2 до 4 и Вроцлав - с 3 до 5. Также в Дортмунд - с 2 до 3.

Wizz Air возобновила работу в аэропорте "Львов" в 2017 году, открыв рейсы во Вроцлав и Берлин.

Wizz Air, крупнейший лоукост-перевозчик в Центральной и Восточной Европе, предлагает рейсы более чем по 600 маршрутам с 27 баз, соединяя 145 направлений в 44 странах. Флот авиакомпании состоит из 89 самолетов Airbus A320 и Airbus A321.

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