Российский завод пожаловался на проблемы при строительстве рыбацких судов из-за европейских санкций

Об этом представитель предприятия сообщил российскому Интерфаксу, передает БизнесЦензор.

По словам собеседника агентства, речь идет о судах "Ленинец", "Командор" и "Ударник" для "Рыболовецкого колхоза им. Ленина" (Петропавловск-Камчатский), готовность которых составляет 95%, 80% и 70% соответственно.

"Строительство идет с проблемами, так как партнеры из Норвегии отказались от некоторых своих обязательств из-за санкций. Они не стали разделять военное и гражданское судостроение, что несколько сдерживает ход строительства судов, так как вместо полноценного сотрудничества приходится искать альтернативные варианты решения целого ряда проблем", – отметил представитель верфи.

В частности, по словам собеседника, норвежские поставщики системы транспортировки рыбы отказались выполнять пусконаладочные работы на судах. При этом все оборудование на суда поставлено в полном объеме.

"Сейчас мы прорабатываем всевозможные варианты, ищем решение этого вопроса как среди российских, так и среди иностранных компаний", – сообщил представитель судозавода.

Контракт на строительство трех траулеров-сейнеров проекта SK-3101R был подписан ПСЗ "Янтарь" и "Рыбколхозом им. Ленина" в январе 2016 года.

Головной траулер проекта "Ленинец" заложен в июле 2016 года, спущен на воду в ноябре 2017 года. Его передача заказчику была запланирована на первый квартал 2019 года.

Два других судна серии – "Командор" и "Ударник" – также спущены на воду и готовятся к началу швартовных испытаний.

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Проект кошелькового траулера-сейнера SK-3101R разработан норвежской Skipskompetanse AS. Длина судна – 50,6 м, ширина – 12 м, мощность главного двигателя – около 2,2 МВт. Конструкция предусматривает работу донным и пелагическим тралами, снюрреводом и кошельковой сетью.

Основная особенность судна – возможность хранения улова в танках с охлаждаемой морской водой (RSW).

"Янтарь" специализируется на строительстве военных кораблей и гражданских судов различного класса спусковым весом до 10 тыс. тонн, а также на судоремонтных работах. Всего заводом "Янтарь" построено более 160 боевых кораблей и свыше 500 гражданских судов.

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