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13.06.19 15:21

Перевозки грузов по Днепру с начала года выросли на 70%

Общий объем перевозок грузов по Днепру за пять месяцев 2019 года составил почти 3,2 млн тонн, что на 1,3 млн тонн больше, чем в первые пять месяцев 2018 года.

Перевозки грузов по Днепру с начала года выросли на 70%

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на данные Администрации морских портов Украины, передает БизнесЦензор.

В основном это зерновые и строительные грузы, объемы которых выросли, соответственно, в 2,2 и 1,4 раза, а также металлопродукция. При этом перевозки по реке зерновых составляют почти половину от общего объема грузов (1,5 млн тонн).

Отмечается, что по Днепру за пять месяцев прошли 3 235 судов (рейсов), что на 2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В январе-апреле 2019 года по Днепру перевезли 2 млн тонн грузов. Большая доля грузов на реке - зерно, стройматериалы и металлопродукция.

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