Иностранцы увеличили вложения в гривневые облигации до рекордных 48 миллиардов

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По данным НБУ, почти весь приток вложений нерезидентов – 3,82 млрд грн – вновь пришелся на гривневые бумаги, объем которых в их собственности достиг 47,97 млрд грн.

Объем долларовых ОВГЗ в портфеле нерезидентов, по данным НБУ, впервые за последнее время также вырос и достиг 0,68 млрд грн.

В то же время основными владельцами ОВГЗ по-прежнему остаются банки и Нацбанк – соответственно 357,78 млрд грн и 337,09 млрд грн, чьи портфели этих бумаг с начала текущего года сократились соответственно на 16,66 млрд грн и 11,01 млрд грн, или 4,4% и 3,2%.

В целом объем ОВГЗ в обращении на 13 июня 2019 составлял 777,6 млрд грн по номиналу, что на 21,9 млрд грн, или на 2,9%, больше, чем на начало года.

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Как сообщалось, по результатам размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 11 июня Минфин привлек в государственный бюджет 6,6 млрд грн (по официальному курсу НБУ), что на 1,8 млрд грн меньше, чем неделей ранее.

При этом больше половины привлеченных средств – 3,42 млрд грн – Минфин получил от продажи долгосрочных ОВГЗ со сроком обращения 6 лет, которые были размещены впервые.

По данным Минфина, нерезиденты приобрели больше половины дебютного выпуска шестилетних ценных бумаг.

Напомним, в конце мая Украина присоединилась к сети международного депозитария ценных бумаг Clearstream, что должно создать больше возможностей для привлечения иностранных инвесторов в ОВГЗ в национальной валюте.

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