Морские порты увеличили обработку грузов на 13%

Об этом со ссылкой на пресс-службу Администрации морских портов Украины сообщает БизнесЦензор.

По объемам перевалки хлебных грузов и руды порты уже превысили показатели перевалки первого полугодия 2018 года.

Более трети перевалки в январе-мае 2019 года – более 21,9 млн тонн – составила перевалка хлебных грузов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, этот объем увеличился почти на треть (+ 5,5 млн тонн).

Более, чем на четверть, выросла перевалка руды, которая составила свыше 13,4 млн тонн. На 361 тыс. тонн оказалось увеличение обработки химических и минеральных удобрений (сыпучих – на 14,3%, фасованных – больше, чем в 5 раз).

Сохраняется тенденция роста обработки контейнеров: +59,9 тыс. TEU (+18,4%) за первые пять месяцев 2019 года, по сравнению с аналогичным периодом 2018-го.

По-прежнему основой положительной динамики обработки грузов отечественными портами остается экспорт, который за отчетный период вырос почти на 20%, по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Тогда как импорт дал прирост лишь в 0,9%, а транзит сократился на 17,1%.

Среди украинских морских портов лидерами являются 4 порта, которые обеспечили более 87% общего объема перевалки за последние пять месяцев.

Порт "Южный" перевалил примерно 19,6 млн тонн (+ 20,4% по сравнению с первыми пятью месяцами прошлого года. "Николаев" - почти 13,3 млн тонн (+ 19,5%), "Черноморск" – 10,6 млн тонн (+ 20,9%), "Одесса" – более 10,1 млн тонн (+ 9,2%).

За первые 5 месяцев года морские порты Украины обработали 4808 судов, что только на 1% или 47 единиц меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Больше всего судов обработали в Измаильском морском порту (1544), Николаевском (754) и в порту "Черноморск" (685).

С начала года услугами водного транспорта в морских портах Украины воспользовалось уже более 66 тысяч человек, что на почти 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Из них почти 60 тысяч воспользовались внутренними перевозками в основном в портах "Одесса" и "Херсон". Иностранные перевозки составили более 6200 человек в портах "Черноморск" (паромная переправа), "Усть-Дунайск" (круизные речные лайнеры) и "Одесса".

По Днепру за 5 месяцев прошли уже 3235 судов (рейсов), что на 2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Общий объем перевозок грузов составил почти 3,2 млн тонн, что на 1,3 млн тонн больше, чем в первые пять месяцев 2018-го.

В основном это зерновые и строительные грузы, объемы которых выросли, соответственно, в 2,2 и 1,4 раза, а также металлопродукция. При этом перевозки по реке зерновых составляют почти половину от общего объема грузов (1,5 млн тонн).