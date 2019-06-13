Два танкера подверглись атаке в Оманском заливе (обновлено)

Об этом представитель компании сообщил газете VG, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

По словам представителя Frontline, все 23 члена экипажа были эвакуированы проходящим мимо судном и сейчас находятся в безопасности.

Позднее иранское агентство IRNA сообщило, что танкер Front Altair норвежской компании Frontline затонул. Представитель компании со ссылкой на данные находящегося рядом судна сообщил, что танкер продолжает гореть и находится на плаву.

Тайваньская компания CPC сообщила, что в Front Altair, груженый 75 тыс. тонн нафты, "предположительно, попала торпеда". Стоимость груза на борту оценивается в более $30 млн.

Во время происшествия был также поврежден танкер Kokuka Courageous, сообщил представитель компании BSM Ship Management (Singapore), эксплуатирующей судно. По его словам, 21 член экипажа покинул танкер после инцидента. Один член экипажа получил легкие травмы, ему оказана первая помощь.

"Kokuka Courageous остается в этом районе, опасности, что танкер может уйти на дно, нет. Груз метанола не пострадал", – добавил представитель BSM Ship Management.

Японская судоходная фирма Kokuka Sangyo, владелец Kokuka Courageous, впоследствии сообщила, что судно дважды подверглось атаке за три часа.

Базирующийся в Бахрейне Пятый флот ВМС США сообщил, что оказывает помощь танкерам, подавшим сигналы бедствия после "сообщений об атаках". Подразделение, входящее в состав Королевского военно-морского флота Великобритании, сообщило, что занимается расследованием произошедшего.

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Как отмечает агентство, детали инцидента пока не ясны, но один из операторов сообщил, что предполагает, что в танкер попала торпеда. В то же время цены на нефть утром в четверг отреагировали резким ростом на новости о нападении на суда.

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