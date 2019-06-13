"Приватбанк" может подать новые иски против Коломойского и Боголюбова

Об этом заявил глава правления банка Петр Крумханзл, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Суды занимают много времени. Как правило, это несколько лет. Мы ведем дела в судах сразу в нескольких юрисдикциях параллельно… Я не могу исключать, что мы будем расширять эту деятельность и на другие юрисдикции в будущем, но в настоящее время еще рано говорить об этом", – сказал Крумханзл.

Глава банка заверил, что судебные разбирательства не отражаются на деятельности финучреждения.

"Если вы спросите о ликвидности, то нет никакого влияния (судебных разбирательств) на нашу ежедневную деятельность. Было краткосрочное влияние в середине апреля после целого ряда негативных решений в судах Украины. В настоящее время мы находимся в абсолютно обычной ситуации ведения нашего бизнеса, и суды не имеют значительного влияния", – сказал банкир.

Крумханзл также сообщил, что ведение дел в судах в иностранных юрисдикциях требует большой подготовки и объема работы, поэтому в банке было создано специальное подразделение финансовых расследований (Forensic Investigation Unit).

"Таким образом, мы сейчас убеждены, что у нас достаточно сильная не только команда юридической поддержки, а также очень сильная команда, которая занимается форензик работой, т.е. работой с информацией", – добавил глава правления банка.

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Как сообщалось, "Приватбанк" в иске от 21 мая 2019 года в суд штата Делавэр (США) обвиняет экс-собственников банка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в якобы отмывании приблизительно $622,8 млн, которые были выданы в виде кредитов коммерческим компаниям, однако затем были использованы другими компаниями на покупку для экс-собственников банка активов в США.

В иске утверждается, что через счета его бывших собственников на Кипре в 2006-2016 годах прошло $470 млрд, что может стать крупнейшим в истории случаем отмывания средств.

Кроме того, 30 марта 2018 года "Приватбанк" обратился в Окружной суд Никосии (Кипр) с иском к PricewaterhouseCoopers Ltd (Кипр) и ООО "Аудиторская фирма "ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)" (Украина) с исковыми требованиями о взыскании $3 млрд в качестве возмещения убытков, которые, как считает "Приватбанк", он понес в результате многочисленных нарушений условий договоров о предоставлении аудиторских услуг, требований законодательства и стандартов аудита, допущенных со стороны украинской и кипрской локальных фирм сети PricewaterhouseCoopers в ходе проведения аудита финансовой отчетности "Приватбанка" и его кипрского филиала за 2013, 2014 и 2015 финансовые годы.

В настоящее время стороны ведут судебные споры как в Украине, так и в зарубежных юрисдикциях.

В частности, на 22 июля 2019 года назначено рассмотрение апелляционной жалобы в Лондонском суде по спору между "Приватбанком" и его экс-акционерами, так как Высокий суд Лондона 4 декабря 2018 года признал несоответствующим его юрисдикции иск "Приватбанка". Суд также решил отменить изданный в качестве обеспечительной меры приказ о всемирном аресте активов Коломойского и Боголюбова и еще шести компаний на сумму более $2,5 млрд, однако он остается в силе до рассмотрения апелляции.

В то же время Окружной административный суд Киева 18 апреля 2019 года по иску Коломойского отменил решение о национализации "Приватбанка", а Кабмин, Нацбанк и сам банк в мае обжаловали это решение.

Напомним, правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых на тот момент были Коломойский и Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн.

Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной, тогда как "Приватбанк" и государство требуют от них дополнительного возмещения ущерба.

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