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13.06.19 13:49

"Укрэнерго" планирует заменить 18 трансформаторов до конца года

НЭК "Укрэнерго" планирует в 2019 году заменить 18 трансформаторов на 12 подстанциях.

"Укрэнерго" планирует заменить 18 трансформаторов до конца года

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго" сообщает БизнесЦензор.

Программа "Укрэнерго" предусматривает замену и установку 53 единиц трансформаторного оборудования, которое исчерпало свой нормативный ресурс эксплуатации (25-30 лет) и работает уже более 40 лет.

В этом году планируется установить еще 18 единиц на 12 подстанциях.

"Укрэнерго" также заменило 2 автотрансформатора на подстанциях 330 кВ "Ровно" и "Полтава" и установило новый АТ-4 на ПС 330 кВ "Кременчуг". В этом году это первые трансформаторы, установленные по программе замены трансформаторного оборудования, начатой в 2016 году.

Как сообщал БизнесЦензор, Европейский банк реконструкции и развития может предоставить НЭК "Укрэнерго" 149 млн евро на проект по модернизации сетей передачи.

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