Польша договорилась об увеличении закупок сжиженного газа в США

Об этом говорится в сообщении польской компании, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В том числе 2,5 млн тонн в год придется на завод Plaquemines (в отношении этого и увеличены объемы), а также 1 млн тонн с завода в Calcasieu.

Таким образом, с учетом нового расширенного контракта с 2023 года PGNiG будет иметь 9 млн тонн СПГ (эквивалент 12 млрд куб. м природного газа). Эту сумму составляют контракты с Cheniere (1,45 млн тонн), Sempra (2 млн тонн), Venture Global (3,5 млн тонн), Qatargas (2 млн тонн).

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В 2022 году у PGNiG заканчивается долгосрочный договор на поставку с "Газпром экспортом", продление которого под вопросом. В 2018 году Польша потребила 19,7 млрд куб. м газа и купила 9,86 млрд кубометров в России.

"Сегодня наши страны подписали соглашение о поставке дополнительно 2 млрд кубометров СПГ на сумму в $8 млрд", – заявил американский президент Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Польши Анджеем Дудой.

Польский президент, говоря о подобных проектах, пояснил, что это "позволяет диверсифицировать источники поставок, благоприятно влияет на энергетическую безопасность. И это – хороший бизнес".

В свою очередь Трамп выступил в поддержку проекта газопровода, соединяющего Польшу и Данию, отметив, что он способен помочь диверсифицировать поставки газа в Европу.

"Страны становятся уязвимыми, если опираются на единственного поставщика энергоресурсов. На них могут оказывать давление. Поэтому мы поддерживаем строительство трубопровода Baltic Pipe, который поможет европейским странам диверсифицировать источники поставок энергоресурсов", – сказал президент США.

Речь идет о проекте газопровода Baltic Pipe, который позволит получать газ из Норвегии.

При этом Дональд Трамп в очередной раз раскритиковал планы Германии по строительству "Северного потока 2".

"Германия делает большую ошибку, так полагаясь на газопровод", – подчеркнул Трамп.

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