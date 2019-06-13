"Украэрорух" возглавил рейтинг стабильности госпредприятий в Украине

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Результаты исследования 50 украинских предприятий по итогам 2017 года размещены на сайте, созданном МЦПИ вместе с Институтом экономических и социальных реформ Словакии (INEKO).

Согласно рейтингу, в ТОП-10 предприятий также вошли: международный аэропорт "Львов", морской торговый порт "Пивденный", Одесский морской порт, полиграфический комбинат "Украина", международный аэропорт "Борисполь", ЧАО "Укргидроэнерго" и ПАО "Центрэнерго".

По словам аналитика МЦПИ Егора Кияна, госкомпании для участия в рейтинге отбирались по показателю "Общая стоимость активов". Данные брались с официальных сайтов компаний или путем запросов к ним на публичную информацию. Рейтингование проводилось на основании четырех критериев: ликвидность, рентабельность, леверидж и деятельность.

В планах МЦПИ обновлять рейтинг ежегодно.

При этом, как уточнил Киян, регулярность обновления рейтинга зависит от финансирования, активности публикаций данных самими предприятиями, а также собственных инициатив Международного центра перспективных исследований.

"Все будет зависеть от финансирования, а также от собственных инициатив. Мы посмотрим, если финансирование будет поддерживаться, мы гарантируем обновление (рейтинга - ИФ) в следующем году… Если же финансовой поддержки проекта не будет, тогда мы собственными силами и инициативами попробуем тянуть вместе с другими и этот. Но тогда мы не гарантируем регулярность публикации этого рейтинга", - отметил он.