"Укрзализныця" запустила купейный вагон из Киева в Варну

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци" сообщает БизнесЦензор.

Вагон будет курсировать на время летних отпусков, сообщила компания.

"И хотя время в пути составит 38 часов, что примерно так же, как и поездка автобусом, но путешествовать поездом значительно удобнее и комфортнее. Стоимость проезда составляет около 100 евро", - сообщает компания.

Из Киева поезд будет отправляться 10, 15, 22, 27 июня, 4, 9, 16, 21, 28 июля, 2, 9, 14, 21, 26 августа, 2 и 7 сентября.

В обратном направлении поезд будет отправляться 12, 17, 24, 29 июня, 6, 11, 18, 23, 30 июля, 4, 11, 16, 23, 28 августа, 4 и 9 сентября.

Отправление из Киева в 20:12 и прибытие в Варну в 10:20 через сутки. В обратном направлении из Варны поезд будет отправляться в 19:05 и прибывать в Киев в 07:33 через сутки.

Поезд будет останавливаться в Виннице, Хмельницком, Тернополе, Львове, Ивано-Франковске и Черновцах.