Госавиаслужба обратилась в райсуд за разъяснениями о решении по SkyUp

Об этом со ссылкой на пресс-службу Госавиаслужбы сообщает БизнесЦензор.

"После рассмотрения судом этого заявления и вынесения соответствующего постановления Госавиаслужба будет действовать исключительно в пределах своей компетенции и в соответствии с действующим законодательством", - сообщает Госавиаслужба.

10 июня Госавиаслужба получила копию постановления Барышевского районного суда Киевской области от 24 мая по делу № 355/771/19, которым остановлено действие лицензии ООО "Авиакомпания Скайап".

"Вместе с тем, суд отказал истцу в удовлетворении заявления об обеспечении иска в части запрета этой авиакомпании осуществлять хозяйственную деятельность по перевозке пассажиров воздушным транспортом до решения дела по существу, исходя, в частности, из того, что такая мера обеспечения иска может привести к прекращению хозяйственной деятельности субъекта хозяйствования, что в свою очередь может привести к ухудшению состояния прав ответчика", - говорится в сообщении.

Как сообщал БизнесЦензор, Барышевский районный суд приостановил действие лицензии украинской авиакомпании SkyUp.

В свою очередь министр инфраструктуры Владимир Омелян на заседании правительства в среду, 12 июня, заявил, что авиакомпания SkyUp продолжит полеты, а для обеспечения этого уже найдено необходимое решение.