Ориентир доходности новых евробондов Украины упал ниже 7%, – СМИ (обновлено)

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Как уточнил источник агентства, позднее ориентир доходности еврооблигаций Украины в евро снижен с около 7,125% до 6,875-7%. Спрос на облигации превышает 4 млрд евро.

По данным источника, днем в четверг ориентир доходности снизился до 6,75%, тогда как спрос на еврооблигации Украины, по предварительным данным, превысил 5,5 млрд евро.

Собеседник агентства уточнил, что объем размещение облигаций составит 1 млрд евро.

Участники рынка по итогам прошедшего в ходе роад-шоу конференц-колла и презентации отмечают, что Минфин пояснил выбор евро для размещения облигаций желанием сбалансировать платежный баланс и валютные риски по государственному долгу и воспользоваться ситуацией более низких процентных ставок на рынках активов в евро для достижения конкурентного ценообразования.

Минфин также указал на тот факт, что если в поступлениях по текущему счету платежного баланса доля евро в 2018 году составила 22,8%, то в обратном направлении – 40,1%.

Другими целями была названа диверсификация инвесторов и установление ценовых ориентиров для кривой доходности Украины в евро, так как последний выпуск еврооблигаций в этой валюте был осуществлен 15 лет назад.

По словам участников рынка, выбор текущего момента для размещения украинская сторона пояснила снижением политической неопределенности после проведения президентских выборов и подтверждением со стороны МВФ и его миссии поддержки Украины и соблюдения ею количественных параметров текущей программы сотрудничества.

Встречи с инвесторами в рамках подготовки сделки начались 10 июня, road show проходило в Лондоне, Милане, Франкфурте и Мюнхене. Прайсинг ожидается в четверг. Организаторы сделки - BNP Paribas и Goldman Sachs.

Как сообщалось, ранее Министерство финансов указывало, что не считает целесообразным выход на международные рынки капитала до досрочных выборов в Верховную Раду, которые назначены на 21 июля.

Украина в конце октября 2018 года разместила два выпуска еврооблигаций: пятилетние на $750 млн с доходностью 8,99% годовых и десятилетние на $1,25 млрд с доходностью 9,75% годовых. Объем книги заявок составил $4,9 млрд.

В марте 2019 года Минфин доразместил еврооблигации со сроком обращения до ноября 2028 года на сумму $350 млн, их выкупил JPMorgan Chase & Co.

Министерство финансов направило часть средств от размещения новых еврооблигаций на выкуп шестимесячных ценных бумаг на $725 млн, размещенных в конце августа 2018 года. Полугодовые дисконтные облигации на $725 млн были размещены по цене 95,551% номинала, что по оценкам Национального банка Украины соответствует доходности на уровне 9,1% годовых.