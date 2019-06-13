Посевы гречки в Украине снизились на 10%

Об этом со ссылкой на пресс-службу UFEB сообщает БизнесЦензор.

Посев гречихи уже выполнен на 53,2% территорий, что составляет 51,9 тыс. га от запланированной площади на 2019 год.

"Гречка сейчас уступает по рентабельности таким культурам как пшеница, кукуруза и подсолнечник. Основными производителями являются переработчики и пчеловоды, которые выращивают гречку для поддержки собственного пчеловодства", - сообщает эксперт Совета по вопросам экспорта продовольствия Людмила Пасичник.

По итогам 4 месяцев текущего года показатель производства гречневой крупы в Украине составил 24,54 тыс. тонн, что на 26% превышает показатель прошлого года.

Экспортный объем гречки за анализируемый период вырос более чем вполовину (на 56%) до 3,85 тыс. тонн.

Импортные показатели гречки в Украине превышают экспортные на 48% .С января по апрель 2019 года в Украину было импортировано 7,34 тыс. тонн гречки. Основным поставщиком является Казахстан.

Согласно данным Государственной службы статистики, в апреле за гречку на внутреннем рынке Украины платили 18,74 грн/кг, тогда как цена на рис в рассматриваемый месяц составила 24,4 грн/кг, пшенной крупы - 38,48 грн/кг.

С начала года цена на гречку выросла на 8,3% (от 17,14 грн/кг до 18,74 грн/кг).

"Внутренний спрос на гречку будет стабильно высоким, поддержкой данной тенденции является не только ценовая доступность, но и тенденция здорового питания", - отмечают аналитики Совета по вопросам экспорта продовольствия.