Нацбанк получил письмо о решении Барышевского суда запретить работать Рожковой

Об этом со ссылкой на пресс-службу НБУ сообщает БизнесЦензор.

"Инициалы этого физического лица совпадают с инициалами одного из предполагаемых участников судебного дела, которые указаны на сайте "Судебной власти". В то же время соответствующего постановления суда не содержится в Едином государственном реестре судебных решений и, соответственно, Национальный банк не получал ее от суда", – сообщает НБУ.

В НБУ отмечают, что не получали соответствующего решения суда, а потому эта информация может не соответствовать действительности.

"Поэтому мы не можем утверждать, что информация о наличии соответствующего постановления соответствует действительности. Если это так, то Национальный банк обжалует его в предусмотренном законом порядке", – отметил начальник управления претензионно-исковой деятельности Юридического департамента НБУ Виктор Григорчук.

НБУ также напоминает, что недавно в Окружной административный суд Киева поступил иск от народного депутата Юрия Савчука с требованием запретить Рожковой выполнять полномочия заместителя председателя НБУ.

"Национальный банк обеспокоен ситуацией, когда украинские суды все чаще становятся инструментом давления на работу центрального банка. Эти обстоятельства еще раз наглядно подтверждают необходимость завершения начатой судебной реформы для предотвращения коррупционного использования судебной системы как инструмента политического давления на органы государственной власти", – сообщает НБУ.