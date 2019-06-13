В Администрации президента заявили о возможности запуска новой программы с МВФ

Об этом со ссылкой на НВ Бизнес сообщает БизнесЦензор.

Гончарук заявил, что сотрудничество с МВФ для Украины очень важно. За ним наблюдают "все без исключения системные инвесторы в мире", сказал Гончарук.

"Мы сейчас действительно начали думать над новой программой с МВФ на три-четыре года, чтобы можно было запустить ее в конце года, если для этого будут необходимые условия. В нее мы попробуем заложить структурные реформы, которые за эти годы выведут страну на качественно иной уровень", — сказал Гончарук.

Он добавил, что у Украины есть неплохая стартовая база: в течение последних четырнадцати кварталов экономика стабильно, хотя и не так стремительно, но все же растет.

"Наблюдается приемлемый уровень инфляции и рост резервов. В течение пяти лет подряд растем в рейтинге Doing Business. Также удерживаются позитивные ожидания на рынках", - сказал Гончаров.

"То есть глобально инвесторы предполагают, что Украина будет двигаться в правильном направлении, и ожидания от нас положительные. И эту ситуацию, в условиях хорошо подготовленной программы МВФ, можно использовать для того, чтобы осуществить экономический прорыв и стать "Восточноевропейским тигром", - считает он.

ак сообщалось, Миссия Международного валютного фонда завершила свою работу в Киеве 30 мая.

Согласно итоговому заявлению главы миссии Рона ван Родена, МВФ готов продолжить переговоры после проведения парламентских выборов и формирования нового правительства.

В апреле первый заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова расчитывала, что Украина может получить транш по программе stand by Международного валютного фонда в июне 2019 года по итогам визита миссии Фонда.

В целом НБУ прогнозировал в 2019 году поступления от Международного валютного фонда двумя траншами всех оставшихся $2,6 млрд кредита по 14-месячной программе stand by, открытой в декабре прошлого года. В частности, первый транш на $1,3 млрд планировалось получить в мае, второй на такую же сумму – в сентябре.

Ранее Минфин указывал, что отсутствие финансовой поддержки от международных институтов может существенно усложнить рефинансирование более $6,1 млрд госдолга Украины в иностранной валюте со сроком погашения в 2019 году из-за риска ослабления на мировом рынке капитала спроса на государственные ценные бумаги развивающихся стран

Напомним, миссия МВФ прибыла в Киев 20 мая для оценивания выполнения текущей программы сотрудничества с Украиной по программе stand by и консультаций по IV статье устава МВФ и начала встречи 21 мая.

Действующая программа сотрудничества между Украиной и МВФ в рамках механизма stand-by была утверждена 19 декабря 2018 года. Объем 14-месячной программы эквивалентен SDR2,8 млрд, или около $3,9 млрд. При этом SDR1 млрд (около $1,4 млрд) предоставлен сразу, тогда как остальные средства будут выделяться по итогам полугодовых пересмотров программы в 2019 году.